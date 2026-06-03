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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз, вероятно, завершит карьеру — Дрегер

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз, вероятно, завершит карьеру — Дрегер
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, вероятно, завершит карьеру. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х.

«Ничего официального, но на данный момент кажется вероятным, что Джонатан Тэйвз завершает карьеру», — написал Дрегер.

Проведя два предыдущих сезона вне хоккея из-за хронического иммунного ответа, Тэйвз подписал контракт с «Джетс» прошлым летом после 15 сезонов, проведённых в «Чикаго». В текущем сезоне он сыграл во всех 82 играх за «Джетс», забив 11 голов и отдав 18 результативных передач. В апреле Тэйвз заявил, что ещё не принял решение о своём будущем, но хотел бы снова играть за «Джетс».

Всего в НХЛ Джонатан Тэйвз набрал 912 (383+529) очков в 1149 играх.

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