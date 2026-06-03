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Ротенберг: кандидаты на пост президента ИИХФ сделают всё возможное, чтобы вернуть Россию

Ротенберг: кандидаты на пост президента ИИХФ сделают всё возможное, чтобы вернуть Россию
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о вероятности допуска национальной команды России к международным соревнованиям.

«Забудьте уже фамилию Тардифа, он уходит. Будут новые выборы, я знаю Франца Райндля и других кандидатов. Они очень любят хоккей и точно сделают всё возможное, чтобы вернуть Россию. Потому что мы видим, как наше отсутствие влияет на развитие сборных США, Канады и в целом международного хоккея.

Без России идёт очень серьёзная деградация, ИИХФ теряет много доходов. Когда нет России, финны, шведы, латвийцы получают наши доходы. Всегда нужна инновация, новая игровая модель, без этого нет прогресса в международном хоккее», — цитирует Ротенберга ТАСС.

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