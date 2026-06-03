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Бывший тренер минского «Динамо» оценил переход Виталия Пинчука в «Нэшвилл»

Бывший тренер минского «Динамо» оценил переход Виталия Пинчука в «Нэшвилл»
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Бывший тренер минского «Динамо» Игорь Горбенко высказался о переходе экс-нападающего белорусского клуба Виталия Пинчука в «Нэшвилл Предаторз».

«У Виталия всё получится, я не сомневаюсь. Это целеустремлённый, одарённый, талантливый парень. Думаю, ему помогут, потому что хоккей другой, надо будет адаптироваться, и он быстро это сделает», — приводит слова Горбенко Odds.

Пинчук выступал за белорусский клуб с 2020-го по 2026-й. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провёл за минчан 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 голевые передачи, набрав 145 очков при показателе полезности «+29». В плей-офф на его счету 28 игр, девять голов и 13 передач — всего 22 очка при показателе полезности «-1».

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