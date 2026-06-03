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Состав «Сочи» пополнил нападающий Артур Гиздатуллин

Состав «Сочи» пополнил нападающий Артур Гиздатуллин
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Состав «Сочи» пополнил форвард Артур Гиздатуллин. Нападающий подписал соглашение с клубом сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Большую часть своей карьеры 28-летний Гиздатуллин провёл в хабаровском «Амуре». В прошлом сезоне он сыграл в 35 матчах и набрал 8 (1+7) очков. Всего в КХЛ хоккеист вышел на лёд в 284 играх, в его активе 63 (26+37) очка.

ХК «Сочи» завершил регулярный сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 68 встречах.

Напомним, ранее стало известно, что «Сочи» подписал контракт с голкипером Иваном Бочаровым.

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