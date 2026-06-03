Михаил Сергачёв: Овечкин может играть в хоккей ещё 10 лет

Российский защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачёв высказался о будущем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. У форварда заканчивается контракт с клубом 1 июля 2026 года.

— Думаю, Саша со своим здоровьем может играть ещё лет 10.

— Может ли Овечкин объявить решение относительно своей карьеры на «Матче года»?

— Мы об этом не говорили, а комментировать слухи я не могу, — приводит слова Сергачёва «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).