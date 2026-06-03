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Максим Сушинский предположил, как изменится СКА после прихода Атанасова

Максим Сушинский предположил, как изменится СКА после прихода Атанасова
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Чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на переход нападающего Василия Атанасова из «Торпедо» в СКА.

«Возможно ли, что СКА после трансфера Атанасова со временем начнёт играть, как «Торпедо»? Да, такое возможно. Я без понятия, какие задачи стоят перед командой, я не нахожусь внутри клуба. Этим составом СКА может выйти в плей-офф, но дальше в играх на выбывание у питерцев могут начаться проблемы. В составе армейцев не очень много игроков, которые имеют опыт игры в плей-офф на последних стадиях, это может сказаться на результате», — приводит слова Сушинского LiveResult.

23-летний Атанасов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2022 году в составе «Торпедо». За 226 матчей в нижегородской команде нападающий набрал 132 (71+61) очка.

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