Ротенберг оценил назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера ярославского «Локомотива».

«Очень опытный тренер. Хочу пожелать ему удачи в «Локомотиве». Будет очень тяжело. Тяжело прийти в команду, которая выиграла два Кубка Гагарина. Это серьёзный вызов. Отдаю должное, что он принял такой вызов.

С точки зрения карьеры наверняка это первый раз в его жизни. Вряд ли в истории есть такие примеры. Квартальнов заряжен, отдаётся своей работе, его эмоции помогут зажечь ребят. Он очень сильный тренер», – приводит слова Ротенберга Metaratings.