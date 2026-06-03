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Ротенберг оценил назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива»

Ротенберг оценил назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива»
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера ярославского «Локомотива».

«Очень опытный тренер. Хочу пожелать ему удачи в «Локомотиве». Будет очень тяжело. Тяжело прийти в команду, которая выиграла два Кубка Гагарина. Это серьёзный вызов. Отдаю должное, что он принял такой вызов.

С точки зрения карьеры наверняка это первый раз в его жизни. Вряд ли в истории есть такие примеры. Квартальнов заряжен, отдаётся своей работе, его эмоции помогут зажечь ребят. Он очень сильный тренер», – приводит слова Ротенберга Metaratings.

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