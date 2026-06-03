Сергей Светлов: есть беспокойство за селекцию московского «Динамо», потерь многовато

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал формирование состава московского «Динамо» на следующий сезон КХЛ.

— Бело-голубые пока в тени?

— Да, есть беспокойство за селекцию. Потерь многовато, а реальное приобретение пока только одно – центрфорвард «Торпедо» Летунов. Видел, что в прессе наш Виталий Семёнович Давыдов сравнил его с центрфорвардом нашей великой тройки Анатолием Семёновым. Огромный аванс от легенды «Динамо»! Будем надеяться, что Летунов его отработает, но для этого нужно очень многое выиграть и на внутренней арене, и на международной.

— Потенциальные потери – лидеры команды Гусев и Комтуа. Что скажете?

— Все последние годы говорилось, как важен молодёжный участок работы. Ветеранов и легионеров должны подпирать свои воспитанники, которым надо давать шансы. Этот участок родному клубу необходимо восстанавливать, — цитирует Светлова Russia-Hockey.