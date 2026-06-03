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Джон Купер из «Тампы» стал лучшим тренером сезона в НХЛ

Джон Купер из «Тампы» стал лучшим тренером сезона в НХЛ
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Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза, который вручается лучшему тренеру сезона в НХЛ.

Купер помог «Тампе» в девятый раз подряд выйти в плей-офф, показав статистику 50-26-6 и набрав 106 очков в турнирной таблице. Команда заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Это был первый сезон с 50 победами для организации с сезона-2021/2022. Купер стал вторым тренером в истории Национальной хоккейной лиги по скорости достижения 600 побед.

Напомним, кроме Купера, на приз «Джек Адамс Эворд» претендовали Дэн Мьюз из «Питтсбург Пингвинз» и Линди Рафф из «Баффало Сэйбрз».

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