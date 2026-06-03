«Не увидел ничего интересного». Александр Медведев — о чемпионате мира

Бывший глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев высказался о чемпионате мира по хоккею 2026 года.

«Как это ни печально, однако я считал необходимым посмотреть важные матчи — есть ли что-то новое. Но, честно говоря, хоккей был скучноватый. Не увидел там ничего интересного», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, чемпионат мира проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая. В финале сборная Финляндии обыграла швейцарцев. Команду России в очередной раз не допустили до турнира.

Ранее известный тренер Андрей Назаров высказался о включении в Зал славы хоккея действующего президента ИИХФ Люка Тардифа.