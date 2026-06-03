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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможное возвращение сборной России

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможное возвращение сборной России
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о возможном возвращении сборной России к международным соревнованиям.

«Не думаю, что есть полная ясность в отношении того, что делает ИИХФ, что это значит, поэтому нам придётся подождать и посмотреть, что будет дальше», — приводит слова Беттмэна The Athletic.

Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, рассмотрев жалобу ФХР, аннулировал решение Совета ИИХФ от 21 января 2026 года не допускать сборные команды России до соревнований ИИХФ в сезоне-2026/2027 из-за обеспечения безопасности. Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточного количества аргументов для запрета на участие.

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