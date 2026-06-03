«Всё происходит в издевательской форме». Фетисов — о действиях ИИХФ в отношении России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о действиях Международной федерации хоккея (ИИХФ) в отношении возвращения сборной России.

«Надо у них спросить, почему они тянут с решением. Мы порадовались, что нас вроде как допустили, они реабилитировались. Но всё происходит в издевательской форме. Если бы они хотели принять решение нас допустить, давно бы приняли. А сейчас они просто играются эмоциями», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, рассмотрев жалобу ФХР, аннулировал решение Совета ИИХФ от 21 января 2026 года не допускать сборные команды России до соревнований ИИХФ в сезоне-2026/2027 из-за обеспечения безопасности. Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточного количества аргументов для запрета на участие.