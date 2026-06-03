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Горбенко — об отстранении России: проблема не в Тардифе, а в целом в отношении к ситуации

Горбенко — об отстранении России: проблема не в Тардифе, а в целом в отношении к ситуации
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Известный тренер Игорь Горбенко высказался о перспективах возвращения сборной России по хоккею на международные турниры.

«Думаю, что скоро можем ждать допуска сборной России. Движение уже пошло. Это как химический необратимый процесс. Сборная России всё равно вернётся на международные турниры — и всё будет хорошо. Я в этом не сомневаюсь. Проблема не в одном Люке Тардифе, а в целом в отношении к ситуации. Спорт вне политики, он и должен там оставаться», — приводит слова Горбенко Odds.

Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, рассмотрев жалобу ФХР, аннулировал решение Совета ИИХФ от 21 января 2026 года не допускать сборные команды России до соревнований ИИХФ в сезоне-2026/2027 из-за обеспечения безопасности. Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточного количества аргументов для запрета на участие.

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