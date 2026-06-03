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Роман Ротенберг не исключил, что возглавит сборную России на Универсиаде

Роман Ротенберг не исключил, что возглавит сборную России на Универсиаде
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг допустил, что может стать главным тренером сборной России на ближайшей зимней Универсиаде.

Универсиада 2027 года может стать первым крупным международным турниром для российских хоккеистов с 2022 года. Сборная России становилась чемпионом Универсиады восемь раз.

«Всегда готов обсуждать разные варианты, такой не исключаю. На эту тему вообще не думал, но мне как тренеру всегда нравится работать с талантливыми ребятами любого возраста. Сейчас 10-летние ребята заняли третье место на чемпионате России, наша академия в другом возрасте стала первой.

Но у нас есть серьёзные шансы сыграть на юниорском и молодёжном чемпионатах мира. Мы играли серьёзные, жёсткие матчи с белорусами. Видим, как наши игроки приезжают в сборную, так они и потом выступают в Кубке Гагарина. Даже те, кто сейчас уехал в Национальную хоккейную лигу, будут за нас играть на чемпионатах мира, Олимпиаде, Кубке мира. Они должны обыгрывать в жёсткой конкуренции канадцев и американцев, чтобы потом приезжать на чемпионате мира и обыгрывать их ещё раз на уровне сборных», — цитирует Ротенберга ТАСС.

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