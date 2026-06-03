Александр Медведев: желал «Локомотиву» успеха ещё год назад в память о той великой команде

Бывший президент КХЛ Александр Медведев высказался о второй победе подряд ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина.

— Как первый президент КХЛ, вы радуетесь, что ваше детище так поднялось? Финал Кубка Гагарина смотреть интереснее, чем чемпионат мира.

— Горжусь тем, что в первую пятилетку КХЛ был заложен такой фундамент, что на его базе выросло красивое здание.

— «Локомотив» стал командой, выигравшей два титула подряд.

— Я всей душой желал им победы ещё год назад. Не только потому, что они хорошо играют, а в память о той великой команде, которая погибла в авиакатастрофе.

— Вас не возмущает, когда нынешний «Локомотив» расторгает 20 игроков, а через день их подписывает заново, меняя суммы контрактов?

— Честно говоря, мне это не очень нравится. И есть правило, что чемпионская команда не должна обновляться больше чем на треть, — цитирует Медведева «Матч ТВ».