Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Медведев: желал «Локомотиву» успеха ещё год назад в память о той великой команде

Александр Медведев: желал «Локомотиву» успеха ещё год назад в память о той великой команде
Комментарии

Бывший президент КХЛ Александр Медведев высказался о второй победе подряд ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина.

— Как первый президент КХЛ, вы радуетесь, что ваше детище так поднялось? Финал Кубка Гагарина смотреть интереснее, чем чемпионат мира.
— Горжусь тем, что в первую пятилетку КХЛ был заложен такой фундамент, что на его базе выросло красивое здание.

— «Локомотив» стал командой, выигравшей два титула подряд.
— Я всей душой желал им победы ещё год назад. Не только потому, что они хорошо играют, а в память о той великой команде, которая погибла в авиакатастрофе.

— Вас не возмущает, когда нынешний «Локомотив» расторгает 20 игроков, а через день их подписывает заново, меняя суммы контрактов?
— Честно говоря, мне это не очень нравится. И есть правило, что чемпионская команда не должна обновляться больше чем на треть, — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Материалы по теме
КХЛ подарила нам настоящий праздник. ЧМ на её фоне — деградация и уныние
КХЛ подарила нам настоящий праздник. ЧМ на её фоне — деградация и уныние
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android