Купер опередил Раффа на три балла в голосовании на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Наставник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер превзошёл Линди Раффа из «Баффало Сэйбрз» в голосовании на приз лучшему тренеру сезона НХЛ лишь на три балла. Купер стал обладателем «Джек Адамс Эворд» впервые.
Результаты голосования ассоциации журналистов выглядят следующим образом:
1. Джон Купер («Тампа») – 226 баллов (36 первых мест);
2. Линди Рафф («Баффало») – 223 (26);
3. Дэн Мьюз («Питтсбург Пингвинз») – 199 (18);
4. Джаред Беднар («Колорадо Эвеланш») – 66 (4);
5. Мартен Сан-Луи («Монреаль Канадиенс») – 50 (4);
6. Трэвис Грин («Оттава Сенаторз») – 43 (4);
7. Рик Токкет («Филадельфия Флайерз») – 27 (3);
8. Марко Штурм («Бостон Брюинз») – 25 (1);
9. Род Бриндамор («Каролина Харрикейнз») – 20 (3);
10. Глен Галуцен («Даллас Старз») – 4.