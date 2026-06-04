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Нападающий Алекс Лимож высказался о продлении контракта с минским «Динамо»

Нападающий Алекс Лимож высказался о продлении контракта с минским «Динамо»
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Американский нападающий Алекс Лимож высказался о продлении контракта с минским «Динамо». Напомним, новое соглашение рассчитано на три года.

— Что заставило вас задержаться в Минске на столь продолжительный срок?
– Я очень благодарен руководству клуба за этот контракт. Мне и моей семье очень нравится Минск. Если честно, мне трудно подобрать слова. В следующем году я хочу стать ещё лучше, хочу стать лидером команды. Руководство «Динамо» поверило в меня, и мне это безумно приятно. В общем, я пережил несколько потрясающих дней, когда мы заключали новый контракт.

– Прошедший сезон оставил ощущение незаконченной истории, не так ли?
– Совершенно верно. У нас получился отличный сезон, и мы хотели, чтобы он стал ещё лучше. В КХЛ очень тяжело побеждать в плей-офф. Многие команды заслужили того, чтобы пройти как можно дальше по итогам сезона. Мы голодны до побед, мы понимаем, чего можем добиться. В следующем сезоне нам нужно стать лучше, — заявил Лимож.

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