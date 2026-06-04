Юношеская сборная Латвии не выйдет на игру с белорусскими хоккеистами

Сборная Латвии по хоккею U18 в следующем году планирует принять участие в чемпионате мира, однако не будет играть со сборной Беларуси. Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на генерального секретаря Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Робертса Плявейса.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что сборная Беларуси U18 в следующем сезоне сможет вернуться в элитный дивизион, где также выступят латвийские юниоры. Пока команды не должны играть в одной группе, однако не исключено, что они могут встретиться в плей-офф или переходных матчах.

По словам Плявейса, Латвийская федерация хоккея последовательно выступала против возвращения белорусских сборных в международные соревнования. «ЛХФ планирует участие в турнире, однако не планирует проводить матчи со сборной Беларуси», — заявил Плявейс.

Отметим, что, согласно принятому в Латвии закону в командных видах спорта, сборным Латвии под угрозой уголовного наказания запрещено соревноваться с командами России и Беларуси.