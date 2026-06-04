Сергачёв: каждый раз что-то говорят о допуске сборной России, и ничего не происходит

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв высказался о возможном допуске сборной России к международным соревнованиям.

«На данный момент для меня Кубок Стэнли важнее, чем медаль чемпионата мира. В «Юте» я играю постоянно, за сборную России мы сейчас выступать не можем. То есть я не могу думать о чемпионате мира, в котором мы не участвуем.

Каждый раз что-то говорят (о допуске), и ничего не происходит, поэтому нельзя сидеть и об этом переживать. Когда нам скажут, что можно играть за сборную России, я очень сильно обрадуюсь и с удовольствием, если меня пригласят, приеду. Полностью отдамся сборной России и постараюсь выиграть чемпионат мира или Олимпиаду. Но сейчас об этом думать я не хочу», — цитирует Сергачёва «РИА Новости Спорт».