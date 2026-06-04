Песков: Путин продолжает регулярно играть в хоккей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает регулярно играть в хоккей.

«Да. Президент продолжает играть в хоккей», — приводит слова Пескова ТАСС.

Президент России является мастером спорта по дзюдо и самбо, любит горные лыжи, а хоккеем увлёкся уже в зрелом возрасте. Кремль давно не публиковал кадров с хоккейных тренировок Путина, хотя ранее он довольно часто выходил на лёд, участвуя в матчах основанной в 2011 году по его инициативе Ночной хоккейной лиги. В 2020 году российский лидер в декабре сыграл в хоккей на Красной площади с участником благотворительной акции «Ёлка желаний» Димой Ащепковым. В предыдущие годы глава государства традиционно принимал участие в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля.