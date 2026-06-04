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«По моим данным, наша команда будет там участвовать». Ларионов — о России на Кубке мира

«По моим данным, наша команда будет там участвовать». Ларионов — о России на Кубке мира
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что сборная России может принять участие в Кубке мира — 2028.

— Вас не покоробил новый формат Матча звёзд НХЛ? Там в турнире «три на три» сыграют Канада, Финляндия, США, Швеция, а также сборная остального мира, куда допустят россиян.
— Прежде чем принимали этот формат, наверняка провели совещание в лиге, посоветовались с профсоюзом игроков. Я там не был, поэтому не знаю подробности.

Но если наши ребята играют, это уже хороший шаг, что они выступят и на Кубке мира в 2028 году. Это уже отдельное соревнование под эгидой НХЛ. И, по моим данным, наша команда будет там участвовать, — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

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