«Нефтехимик» заключил контракт с защитником Семёном Ручкиным

«Нефтехимик» заключил годичный контракт с защитником Семёном Ручкиным, сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Воспитанник омской школы хоккея дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020 в составе родного «Авангарда». Затем в его карьере были «Торпедо», «Спартак» и «Адмирал». Прошлый сезон, который он провёл в составе «моряков», стал лучшим в карьере Семёна. В 59 матчах он набрал 15 (1+14) очков. Всего в КХЛ защитник сыграл 310 игр и отметился 46 (9+37) очками за результативность. Также Ручкин имеет большой опыт выступления в ВХЛ, где он в сезоне-2017/2018 стал чемпионом в составе питерского «Динамо».