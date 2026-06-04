Инсайдер НХЛ допустил уход Сергея Бобровского из «Флориды»

Инсайдер и журналист канадского издания TSN Крис Джонстон допустил, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский может продолжить игру в НХЛ, но уже в другом клубе.

«Считаю, что он может играть до 40 лет. Он парень, который мотивирован выходить на лёд и играть ещё несколько сезонов. Ему, возможно, придётся найти команду, чтобы заключить следующий контракт», — заявил Джонстон в подкасте That's Hockey.

Этим летом у Бобровского заканчивается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.