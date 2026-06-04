Роман Ротенберг сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сравнил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим и капитаном саудовского «Аль-Насра», а также сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Овечкина можно сравнить с Криштиану Роналду. Так как он больше снайпер. Лионель Месси всё-таки больше как мозг, как плеймейкер», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).