Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду

Роман Ротенберг сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сравнил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим и капитаном саудовского «Аль-Насра», а также сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Овечкина можно сравнить с Криштиану Роналду. Так как он больше снайпер. Лионель Месси всё-таки больше как мозг, как плеймейкер», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Материалы по теме
Роман Ротенберг назвал сходства хоккеиста Вадима Шипачёва и футболиста Лионеля Месси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android