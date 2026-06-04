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Гендиректор «Югры» предложил проводить переходный турнир между ВХЛ и КХЛ

Гендиректор «Югры» предложил проводить переходный турнир между ВХЛ и КХЛ
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Генеральный директор «Югры», депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Василий Филипенко оценил возможность команды вернуться в КХЛ.

— К вопросу о КХЛ. Многие специалисты и болельщики считают, что «Югре» пора возвращаться в КХЛ. Что скажете?
— Знаем, запрос на КХЛ у болельщиков «Югры» есть. Мы готовы по абсолютно всем хоккейным параметрам, за исключением финансового.

Всё-таки сейчас ситуация в регионах не самая простая, есть определённые моменты, связанные с той судьбоносной борьбой, которую ведёт наша страна. Но после нашей победы к вопросу КХЛ «Югра» обязательно вернётся.

Причём тут возможны различные варианты. Есть, например, идея проводить переходный турнир между лидерами ВХЛ и аутсайдерами КХЛ. На мой взгляд, такая формула здорово оживит наш хоккейный сезон, пойдёт на пользу всем лигам, — цитирует Филипенко Russia-Hockey.

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