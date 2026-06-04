Никита Дыняк: в каждой команде КХЛ есть симулянт, в «Ак Барсе» их нет

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк заявил, что в Континентальной хоккейной лиге много симуляций во время игр.

– Хочу, чтобы в лиге было меньше симуляций. Пусть будет жёсткая, местами даже грязная игра, но без симуляций. Попало тебе по лицу – будь мужчиной, играй до конца. Тебе не голову снесли. Чем мне нравилась КХЛ раньше, так это своей жёсткостью. Очень была жёсткая лига.

– Раньше это пять лет назад, когда вы начинали?

– Я ещё маленьким был и смотрел на таких игроков, как Евгений Артюхин, Александр Свитов. Очень «мышечная» лига была. Не скажу, что по антропометрии игроки КХЛ сейчас сильно уступают тому поколению, но теперь они другие: быстрее, техничнее.

– Но и правила меняются.

– Согласен, но хочется, чтобы симуляций было меньше, чтобы с ними жёстче боролись. А то у нас только Сэма (Кирилла Семёнова) штрафуют по три раза.

– Симулянтов много?

– Да, прям нехило. В каждой команде есть свой.

– И в «Ак Барсе»?

– А в Казани нет, – заявил Дыняк.