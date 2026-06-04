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Президент КХЛ Морозов ответил, следил ли за чемпионатом мира по хоккею

Президент КХЛ Морозов ответил, следил ли за чемпионатом мира по хоккею
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, следил ли за чемпионатом мира по хоккею — 2026.

— С какими эмоциями следили за чемпионатом мира в Швейцарии?
— У нас параллельно шли наши игры. Там всё важное было.

— То есть вы даже не смотрели матчи плей-офф?
— Знаю, что Канада проиграла Финляндии, а они выиграли чемпионат мира. Могу сказать вам только такие новости (улыбается), — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Финляндии в финале чемпионата мира — 2026 обыграла команду Швейцарии со счётом 1:0 ОТ. Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира.

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