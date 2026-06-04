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Нападающий Артур Тянулин стал игроком «Нефтехимика»

Нападающий Артур Тянулин стал игроком «Нефтехимика»
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«Нефтехимик» заключил годичный контракт с нападающим Артуром Тянулиным, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Воспитанник школы казанского «Ак Барса» в прошедшем сезоне выступал за ХК «Сочи» и «Ладу». В 59 матчах чемпионата КХЛ форвард набрал 39 (8+31) очков. Всего за карьеру в КХЛ Тянулин провёл 258 игр, отметившись 169 (54+115) очками за результативность.

Помимо КХЛ, он пять сезонов провёл за океаном, где поиграл в составе «Оттавы 67» (хоккейная лига Онтарио), «Форт Уэйн Кометс» и «Брэмптон Бист» (оба клуба из лиги Восточного побережья) и «Тусон Роадраннерс» (Американская хоккейная лига).

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