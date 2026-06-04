Игорь Ларионов ответил на вопрос о главном фаворите чемпионата мира по футболу — 2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, главный тренер СКА Игорь Ларионов считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира 2026 года по футболу.

— Одним словом: ваш фаворит на чемпионате мира по футболу?

— Испания, — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

Испанская команда — действующий чемпион Европы. На чемпионате мира команда побеждала один раз — в 2010 году.

Напомним, в финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее Игорь Ларионов заявил, что сборная России может принять участие в Кубке мира — 2028.