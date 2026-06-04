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«Адмирал» заключил пробные соглашения с защитником М. Гордеевым и нападающим Сафиным

«Адмирал» заключил пробные соглашения с защитником М. Гордеевым и нападающим Сафиным
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«Адмирал» заключил пробные соглашения с защитником Михаилом Гордеевым и нападающим Остапом Сафиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

26-летний Гордеев в КХЛ выступал за «Сочи» и ЦСКА. Всего на его счету 55 матчей и 2 (1+1) очка с нулевым показателем полезности.

27-летний Сафин прошлый сезон провёл в «Шанхайских Драконах» и «Адмирале». В шести матчах форвард очков не набрал. Всего в Континентальной хоккейной лиги Сафин провёл 135 встреч, где забросил 22 шайбы и отдал 34 результативные передачи.

Ранее «Адмирал» заключил контракт с защитником Константином Лучевниковым до конца сезона-2027/2028.

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