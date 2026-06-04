Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алекс Гальченюк подпишет двухлетний контракт со «Спартаком»

Алекс Гальченюк подпишет двухлетний контракт со «Спартаком»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Алекс Гальченюк подпишет двухлетний контракт со «Спартаком».

Напомним, 32-летний форвард 2 июня покинул хабаровский «Амур». Гальченюк провёл 111 игр в составе «Амура» за два полноценных сезона, набрал 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». В Континентальной хоккейной лиге Гальченюк дебютировал в составе СКА в сезоне-2023/2024 и набрал в том сезоне 47 (18+29) очков в 70 матчах с учётом плей-офф. Всего в рамках КХЛ Алекс провёл 181 матч, где записал на свой счёт 115 (51+64) очков.

Отметим, что в прошлом сезоне Алекс Гальченюк получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Форвард Евгений Свечников стал новичком «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android