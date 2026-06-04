Россия и США планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами торговых палат

Россия и США в июле планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Я знаю, что планируется, обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный. В июле есть такие планы», — цитирует Журову ТАСС.

Депутат отметила, что хоккейный матч мог бы стать поводом для визита американских конгрессменов в Россию, который ранее обсуждался на встрече парламентариев двух стран в США.

Напомним, в 2025 году Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести серию товарищеских матчей между командами КХЛ и НХЛ. Американский президент поддержал эту идею.