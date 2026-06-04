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Борис Ротенберг: у Романа уже во время учёбы в Лондоне была заложена тренерская жилка

Борис Ротенберг: у Романа уже во время учёбы в Лондоне была заложена тренерская жилка
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался о становлении своего сына Романа Ротенберга как тренера.

— Ваш сын Роман Ротенберг — прекрасный менеджер. Может, ему не надо в тренеры обратно идти? Слишком много энергии сжигает из‑за этого.
— Это его выбор. Помню, когда сыну было 11 лет, я таскал за ним этот хоккейный баул и смотрел, как он поднимался по спортивной лестнице. Я в это время работал как раз тренером по дзюдо в Финляндии. Рома хорошо боролся, выигрывал соревнования. Но потом решил перейти в хоккей. Финляндия — такая страна, что там все в хоккей играют. Вот и Рома занялся этим видом спорта. Пришёл к нему поздно, уже в 11 лет. Но стал догонять, догонять, догонять… Развиваться.

Потом завязал с хоккеем, уехал учиться в Лондон. Но создал там хоккейную команду, которую назвал «Восточные Крылья». Там играли чехи, словаки, которые учились с ним в университете. И вот они в Великобритании играли в хоккей. То есть у сына уже тогда была заложена тренерская жилка, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

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