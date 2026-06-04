«Спартак» заключил двухлетний контракт с нападающим Алексом Гальченюком, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

32-летний форвард 2 июня покинул хабаровский «Амур». Гальченюк провёл 111 игр в составе «Амура» за два полноценных сезона, набрал 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «- 21». В Континентальной хоккейной лиге Гальченюк дебютировал в составе СКА в сезоне-2023/2024 и набрал в том сезоне 47 (18+29) очков в 70 матчах с учётом плей-офф. Всего в рамках КХЛ Алекс провёл 181 матч, где записал на свой счёт 115 (51+64) очков.

Отметим, что в прошлом сезоне Алекс Гальченюк получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в КХЛ.