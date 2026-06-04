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Голкипер Александр Смолин подписал новый контракт с «Металлургом»

Голкипер Александр Смолин подписал новый контракт с «Металлургом»
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«Металлург» заключил однолетний контракт с вратарём Александром Смолиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в прошедшем регулярном сезоне КХЛ 22-летний Смолин провёл 35 матчей регулярного чемпионата при проценте отраженных бросков 91,5 и коэффициенте надёжности 2,33. В 10 матчах Кубка Гагарина — 2026 он отразил 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,67.

«Металлург» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 уступил «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Ранее «Металлург» заключил двусторонний контракт до 31 мая 2028 года с защитником Александром Сиряцким, нападающими Михаилом Фёдоровым и Игорем Нечаевым.

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