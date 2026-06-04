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Форвард Павел Тютнев пополнил состав «Сибири»

Форвард Павел Тютнев пополнил состав «Сибири»
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний двусторонний контракт с 23-летним нападающим Павлом Тютневым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Воспитанник воскресенского «Химика» дебютировал в профессиональном хоккее за «Локо» — на счету игрока в МХЛ 149 матчей, 46 шайб и 50 передач. В КХЛ первый матч также сыграл за ярославскую команду в сезоне-2020/2021, всего в лиге на счету нападающего 25 матчей (за «Локомотив», «Адмирал» и «Металлург»), две заброшенные шайбы.

Основную часть карьеры Павел провёл во Всероссийской хоккейной лиге – в прошлом сезоне сыграл 58 матчей, забросил 13 шайб и отдал 21 результативную передачу. В ВХЛ выступал за «Буран», «Молот», «Динамо-Алтай», «Зауралье» — 199 матчей, 47 шайб и 50 голевых передач.

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