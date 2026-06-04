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«Сочи» заключил контракты с защитником Колби Уильямсом, нападающим Спенсером Фу

«Сочи» заключил контракты с защитником Колби Уильямсом, нападающим Спенсером Фу
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ХК «Сочи» заключил однолетние контракты с защитником Колби Уильямсом, нападающим Спенсером Фу. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Минувший сезон Уильямс начал в ЦСКА, а продолжил в «Ладе». 31-летний канадец набрал 10 (2+8) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В КХЛ Уильямс также играл за «Адмирал». В 229 матчах Континентальной хоккейной лиги он набрал 51 (5+46) очко.

Фу в КХЛ выступал за «Куньлунь Ред Стар», а затем за «Шанхайских Драконов». В 330 играх Континентальной хоккейной лиги он набрал 160 (72+88) очков.

Ранее стало известно, что состав «Сочи» пополнил форвард Артур Гиздатуллин.

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