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Матч звёзд КХЛ пройдёт в Минске в феврале 2027 года

Матч звёзд КХЛ пройдёт в Минске в феврале 2027 года
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Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что местом проведения Недели звёзд хоккея — 2027 станет «Минск-Арена» — дом минского «Динамо». Матч звёзд состоится с 5 по 7 февраля 2027 года.

4 июня 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий подписали соглашение о проведении Недели звёзд хоккея — 2027 в Минске.

Предстоящий звёздный уикенд станет вторым в истории Беларуси — впервые лучшие игроки КХЛ собрались в Минске в 2010 году. В данный момент билеты не продаются. О старте продаж КХЛ объявит дополнительно.

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