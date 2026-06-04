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Президент КХЛ Алексей Морозов оценил выбор Минска местом проведения Матча звёзд

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил выбор Минска местом проведения Матча звёзд
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал предстоящее проведение Матча звёзд — 2027 в Минске.

«Спустя 17 лет Фонбет Матч звёзд КХЛ возвращается в Минск – в последние годы город и вся страна влюбились в хоккей, и сейчас Беларусь переживает настоящий хоккейный бум. Минское «Динамо» два года подряд добилось лучшего результата в клубной истории, сумев выйти во второй раунд Кубка Гагарина.

В сезоне-2025/2026 клуб на всех 38 домашних матчах собрал полные трибуны – это более 15 тысяч человек на каждой игре. Белорусские болельщики своим интересом к хоккею и яркой поддержкой команды заслужили такой большой праздник, как Фонбет Матч звёзд КХЛ. Слова благодарности руководству Беларуси и минского «Динамо» за заинтересованность в проведении мероприятия и желание организовать его на самом высоком уровне – ждём всех болельщиков в Минске в феврале 2027 года!» — цитирует Морозова сайт КХЛ.

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