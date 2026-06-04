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Защитник Алекс Коттон перешёл из «Лады» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию

Защитник Алекс Коттон перешёл из «Лады» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию
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«Лада» и ЦСКА совершили обмен, игроком армейцев стал защитник Алекс Коттон, а тольяттинцы получили денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

25-летний хоккеист дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2025/2026. Коттон отыграл за «Ладу» 63 матча, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при показателе полезности «+4».

ЦСКА в Кубке Гагарина — 2026 уступил во втором раунде «Авангарду» 1-4 в серии.

Ранее ЦСКА заключил контракт на два года с защитником Робом Хэмилтоном. Соглашение действует до конца сезона-2027/2028.

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