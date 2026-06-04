«Лада» заключила контракт с нападающим Кудрявцевым, а также совершила обмен с «Торпедо»

«Лада» заключила однолетний контракт с нападающим Павлом Кудрявцевым. Кроме того, «Лада» и «Торпедо» совершили обмен, в результате которого игроком тольяттинской команды стал нападающий Никита Рожков, а нижегородцы получили денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

28-летний Кудрявцев прошлый сезон провёл в московском «Динамо». В 28 матчах форвард записал на свой счёт две шайбы. Всего в рамках КХЛ Кудрявцев сыграл 394 встречи, в которых набрал 117 (59+58) очков.

26-летний Рожков в минувшем сезоне за «Торпедо» провёл 22 матча, где забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Всего на его счету в КХЛ 147 игр и 29 (12+17) очков.