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В «Металлурге» оценили подписание нового контракта с вратарём Смолиным

В «Металлурге» оценили подписание нового контракта с вратарём Смолиным
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал продление контракта с голкипером Александром Смолиным.

«Формирование вратарской линии начинаем с нового соглашения с Александром Смолиным – воспитанником «Металлурга», ставшим в минувшем сезоне важной частью команды.

Чемпионат-2025/2026 получился для голкипера хорошим: Саша своим упорством заслужил доверие тренерского штаба и провёл уверенный сезон. Мы не сомневаемся, что под руководством Клемена Мохорича и Александра Судницина и при правильном отношении к делу он продолжит прогрессировать», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

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