Роман Ротенберг: мы приглашаем американцев сыграть матчи на уровне всех возрастов

Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг высказался за проведение матчей сборной России с командой США на уровне всех возрастов.

«Мы приглашаем американцев сыграть матчи на уровне всех возрастов. Начиная с любого возраста, наши команды готовы сыграть. Мы готовы организовать такие матчи, также мы готовы их организовать и на уровне сборных. Мы можем это организовать и в Москве, и в Сочи, и в Красноярске во время форума «Россия — спортивная держава». Мы готовы и будем дальше об этом разговаривать.

Хотелось бы сыграть с американцами. Обсуждается культурный обмен. Коллеги говорили, что американцы в своё время взяли систему Станиславского и изучали её. В спорте то же самое, в своё время они взяли наработки у Советского Союза», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».