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Нападающий Шелдон Ремпал продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Шелдон Ремпал продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
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Нападающий Шелдон Ремпал подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Новое соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Ремпал выступает за «Салават Юлаев» с 2024 года (с перерывом на выступление в системе «Вашингтон Кэпиталз»). В первом своём сезоне за клуб канадский форвард набрал 61 (31+30) очко и стал четвёртым в списке лучших бомбардиров. Также у Ремпала 21 (8+13) очко в 19 играх плей-офф – лучший показатель в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 и повторение рекорда «Салавата Юлаева». Вместе с командой Шелдон Ремпал стал бронзовым призёром КХЛ.

30-летний Ремпал провёл в КХЛ 135 матчей, где набрал 136 (57+79) очков с показателем полезности «+15».

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