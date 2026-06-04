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Губернатор Челябинской области оценил назначение Скотта Гордона на пост тренера «Трактора»

Губернатор Челябинской области оценил назначение Скотта Гордона на пост тренера «Трактора»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался о формировании команды ХК «Трактор» к новому сезону и оценил назначение Скотта Гордона на пост главного тренера клуба.

«Идёт процесс формирования новой команды, более молодой, задача поставлена — вовлечь больше нашей перспективной молодёжи. Тренерский штаб знает об этой установке, будут, конечно, и опытные игроки. Те же Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Григорий Дронов, Сергей Телегин. Рассчитываем на то, что команда получит новый импульс, плюс новый тренер, так что идём в новый сезон с таким подходом — вовлечь больше наших молодых игроков.

Кандидатура нового главного тренера? Он опытный, у него достаточно большой опыт в Национальной хоккейной лиге. И не только. Последний год с молодёжью занимался активно. Рассчитываем на то, что этот опыт позволит ему сделать много хороших вещей в Челябинске», — цитирует Текслера ТАСС.

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