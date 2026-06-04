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ХК ЦСКА заключил контракт с нападающим Маратом Хайруллиным

ХК ЦСКА заключил контракт с нападающим Маратом Хайруллиным
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ЦСКА заключил трёхлетний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Хайруллин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 52 (19+33) очка 72 матчах, из них — 3 (0+3) очка в пяти играх плей‑офф. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард провёл 590 встреч, где забросил 154 шайбы и отдал 179 результативных передач с показателем полезности «+24».

ЦСКА в Кубке Гагарина — 2026 уступил во втором раунде «Авангарду» 1-4 в серии.

Ранее стало известно, что защитник Алекс Коттон перешёл из «Лады» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.

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