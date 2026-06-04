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Алексей Морозов сообщил, что КХЛ дала льготы хоккеистам для съёмок в рекламе

Алексей Морозов сообщил, что КХЛ дала льготы хоккеистам для съёмок в рекламе
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Континентальная хоккейная лига предоставила клубам льготы, позволяющие хоккеистам участвовать в рекламных проектах.

«Некоторых наших игроков хотели привлекать для рекламы различных компаний, но из-за потолка заработных плат это было сделать сложно. Клубы не всегда с этим соглашались. Сейчас мы дали клубам определённые льготы, чтобы те игроки, которых хотят видеть в рекламных кампаниях, могли в них участвовать. Это помогает популяризировать и сам вид спорта, и наших спортсменов», — цитирует Морозова ТАСС.

Со следующего сезона коммерческие контракты игроков из клубов КХЛ не будут учитываться в потолке зарплат. С сезона-2026/2027 потолок зарплат для каждого клуба лиги составит 950 млн рублей вместо 900 млн. 50 млн рублей, которые игроки могут заработать благодаря таким контрактам, в потолке не будут учитываться.

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