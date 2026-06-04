Нападающий Марат Хайруллин попрощался с клубом и болельщиками СКА

Нападающий Марат Хайруллин попрощался с болельщиками СКА и поблагодарил организацию за четыре сезона, которые он провёл в петербургском клубе. Форвард подписал контракт с ЦСКА.

«Спасибо, СКА! Четыре незабываемых сезона! Бесчисленное количество сильных эмоций от ярких побед и обидных поражений! Спасибо руководству клуба нынешнего и прошлых сезонов, каждому работнику, тренеру, доктору, массажисту, сервисмену, повару и всем-всем, кто помогал мне в моей карьере!

И, конечно, отдельное спасибо каждому болельщику! Вы крутые! Всегда с командой, всегда со словами поддержки, всегда вовремя и всегда культурно! С таким отношением ты достаёшь из себя больше своих возможностей! Хочется обнять каждого…

И хочется обнять весь Питер… этот уютный красивый город с невероятными людьми стал для нашей семьи особенным местом, здесь родилась наша дочка, здесь сбывались наши мечты, здесь появились новые друзья! Но я не прощаюсь, я говорю: «До свидания! И до новых встреч!» С любовью и уважением, ваш Марат», — написал Хайруллин в своём телеграм-канале.