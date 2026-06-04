Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг назвал академию «Барселоны» ориентиром для подготовки хоккеистов

Роман Ротенберг назвал академию «Барселоны» ориентиром для подготовки хоккеистов
Комментарии

Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что при развитии системы подготовки детей в хоккее ориентиром служат лучшие мировые спортивные центры, в том числе академия футбольного клуба «Барселона».

«Наши дети — это наше будущее. И вокруг хоккея уже сформировалось целое сообщество. Честно говоря, когда я сам глубоко погрузился в эту тему, был приятно удивлён тем, насколько это всё масштабно и привлекательно. Есть сообщества хоккейных мам, хоккейных пап, дедушек и бабушек — все вместе живут этим видом спорта.

В рамках нашей экосистемы мы запустили проект «Красная Машина. Двор». Это история про дворовый хоккей, как было когда-то раньше. Двор играет против двора, участвуют все желающие. Здесь мы уже выходим за рамки академий хоккея. Конечно, при развитии системы подготовки мы ориентируемся на лучшие мировые академии, такие как академия футбольного клуба «Барселона». Мы всегда стремимся быть лидерами в своём направлении, но понимаем, что это требует времени. Это долгосрочная стратегия, рассчитанная примерно на 20 лет», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Материалы по теме
Роман Ротенберг: мы приглашаем американцев сыграть матчи на уровне всех возрастов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android