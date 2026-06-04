Роман Ротенберг назвал академию «Барселоны» ориентиром для подготовки хоккеистов

Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что при развитии системы подготовки детей в хоккее ориентиром служат лучшие мировые спортивные центры, в том числе академия футбольного клуба «Барселона».

«Наши дети — это наше будущее. И вокруг хоккея уже сформировалось целое сообщество. Честно говоря, когда я сам глубоко погрузился в эту тему, был приятно удивлён тем, насколько это всё масштабно и привлекательно. Есть сообщества хоккейных мам, хоккейных пап, дедушек и бабушек — все вместе живут этим видом спорта.

В рамках нашей экосистемы мы запустили проект «Красная Машина. Двор». Это история про дворовый хоккей, как было когда-то раньше. Двор играет против двора, участвуют все желающие. Здесь мы уже выходим за рамки академий хоккея. Конечно, при развитии системы подготовки мы ориентируемся на лучшие мировые академии, такие как академия футбольного клуба «Барселона». Мы всегда стремимся быть лидерами в своём направлении, но понимаем, что это требует времени. Это долгосрочная стратегия, рассчитанная примерно на 20 лет», — цитирует Ротенберга ТАСС.