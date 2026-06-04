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В «Сочи» оценили подписание контракта с нападающим Спенсером Фу

В «Сочи» оценили подписание контракта с нападающим Спенсером Фу
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Заместитель генерального директора по спортивным операциям ХК «Сочи» Вадим Покотило высказался о подписании однолетнего контракта с нападающим Спенсером Фу.

«Спенсер Фу – опытный игрок, который не нуждается в представлении в КХЛ. Мобильный, быстрый, праворукий хоккеист. Найти таких игроков в нынешней ситуации на рынке сложно. Поэтому мы довольны тем, что договорились со Спенсером. Важно, что он был капитаном команды. Это говорит о том, что Фу умеет и может брать ответственность, у него есть лидерские качества. Мы надеемся, что они проявятся на льду и в раздевалке. Спенсер умеет играть в большинстве. Надеемся, что его приход серьёзно поможет нам», – цитирует Покотило пресс-служба клуба.

Фу в КХЛ выступал за «Куньлунь Ред Стар», а затем – за «Шанхайских Драконов». В 330 играх Континентальной хоккейной лиги он набрал 160 (72+88) очков.

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